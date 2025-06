Modica, centoventicinque chili di pasta donati ai ragazzi ucraini fuggiti da guerra e paura

Attualità

L'iniziativa dell'associazione Slava Ukraini a favore degli ospiti del villaggio Magnificat

Centoventicinque chili di pasta donati dall’associazione “Slava Ukraini” al villaggio Magnificat, in contrada Zappulla, sulla Modica-Pozzallo. Nella giornata di giovedì, sono stati consegnati quattro enormi scatoloni di carta (nella foto) direttamente ai responsabili della struttura di accoglienza dove, da tre anni a questa parte, sono ospiti alcuni ragazzi ucraini fuggiti da guerra e paura. Questa operazione di consegna è stata effettuata grazie all’elargizione di un’altra associazione che opera a Modica, la “Casa del Cantico”, che ha donato i pacchi di pasta e che ha iniziato una collaborazione fattiva con l’associazione “Slava Ukraini”.

“Felicità è la parola chiave di questa iniziativa – dichiara la presidentessa dell’associazione “Slava Ukraini”, Oksana Khliebovska – Un sentimento positivo che raggiunge tutte le persone coinvolte: chi dona, i volontari, tutti gli iscritti alla nostra associazione nata da solo un mese, e i beneficiari della struttura che accoglie i ragazzi ucraini. Un grazie sentito va agli amici della “Casa del Cantico” che hanno accolto la nostra richiesta positivamente. Presto anche noi faremo iniziative simili. Usiamo pochi minuti del nostro tempo per fare del bene agli altri e anche a noi stessi; dimostriamo ancora una volta che la nostra terra iblea ha un cuore immenso”.