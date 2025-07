Modica, cerca di lanciarsi dal ponte: 23enne salvato da un poliziotto

Attualità

L'agente era fuori servizio. Decisivo il suo intervento sulla Ss 194 che collega la città con Pozzallo

Momenti di altissima tensione si sono vissuti nel pomeriggio sulla Ss 194 Modica-Pozzallo, dove un agente della polizia di Stato fuori servizio ha eroicamente sventato un tentato suicidio. La prontezza e la professionalità del poliziotto sono state determinanti nel salvare la vita a un giovane di 23 anni.

L’episodio ha avuto luogo quando l’agente, mentre transitava con la propria famiglia lungo la trafficata arteria, ha notato un giovane intento a scavalcare uno dei viadotti. Comprendendo immediatamente la gravità della situazione, il poliziotto non ha esitato: ha fermato la propria auto e ha avviato un dialogo con il ragazzo, nel tentativo di distoglierlo dal suo intento estremo.

Contemporaneamente, il poliziotto ha allertato la volante del commissariato di Ps, che è giunta sul posto in pochi minuti. Le “opere di convincimento” sono proseguite tra le parti, con il giovane inizialmente irremovibile nella sua tragica decisione. A supporto, è sopraggiunta anche la polizia Locale, unendo gli sforzi per far desistere il ragazzo. Dopo minuti di angosciante trattativa, la perseveranza e la professionalità degli operatori hanno avuto la meglio: il 23enne si è finalmente lasciato convincere a desistere dal suo intento. Si è appreso che il giovane, un modicano, aveva raggiunto il viadotto in bicicletta, mosso da un evidente stato di disperazione.