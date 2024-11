Modica, Chiara Sammito vicecampionessa mondiale di ju jitsu

Sport

Il successo nella categoria under 18 fino a 44 chilogrammi. I complimenti del sindaco Maria Monisteri

Un’altra atleta modicana si impone a livello mondiale. Di ieri sera la notizia che Chiara Sammito dell’Eragon Ju Jitsu Modica è vicecampionessa mondiale di ju jitsu, categoria under 18 fino a 44 kg, specialità Fighting System. Uno scricciolo tutta energia, allenata da Christian Pediglieri che ha conquistato l’argento ai campionati mondiali JJIF 2024 ad Heraklion, in Grecia. Prima di partire Chiara con i compagni di squadra e i suoi tecnici, sono passati a trovare il sindaco Maria Monisteri. Che dichiara: “Adesso li aspetto per festeggiare questa bellissima impresa che fa ancora una volta di Modica, una città protagonista nello sport mondiale”.

