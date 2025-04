Modica, chiusura anticipata del corso Umberto per la processione del Venerdì santo: sfiorata la rissa tra la polizia locale e alcuni residenti

Attualità

Il comandante Cannizzaro spiega che la scelta è stata inevitabile

E’ stata sfiorata la rissa la sera del Venerdì santo a Modica tra la polizia locale e alcuni residenti per l’anticipo di chiusura al transito in corso Umberto per consentire in tutta sicurezza la tradizionale processione di Maria e del Cristo Morto. Il raduno anticipato dei fedeli ha costretto il comando ad anticipare di circa un quarto d’ora la chiusura al transito veicolare, prevista per le 20, scatenando le ire del residenti, impossibilitati a rientrare nelle loro abitazioni.

Tra un agente ed un residente in particolare si è accesa una animata discussione, cui poi hanno preso parte altri residenti, sfiorando la rissa e rendendo necessario l’intervento di una pattuglia del commissariato per calmare gli animi. “Non potevamo fare altrimenti – spiega il comandante della polizia locale Rosario Cannizzaro – perché i fedeli si erano radunati anzitempo, e, per garantire l’assoluta sicurezza della processione, dovevamo necessariamente anticipare la chiusura al transito di corso Umberto. Comprendiamo i disagi causati ai residenti, ma non si poteva fare altro”.