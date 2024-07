Modica, compie 102 anni: è festa per nonna Carmela

Attualità

Familiari riuniti in un ristorante del posto per celebrare lo speciale traguardo

Carmela Mugnieco ha compiuto 102 anni. È stato, per lei, un anno abbastanza impegnativo perché il 27 aprile scorso a causa di una frattura al femore ha subito un intervento chirurgico all’ospedale di Modica. Grazie al fisioterapista Alberto Caruso in soli 3 mesi è riuscita a rimettersi in sesto. Ieri tutta la famiglia le ha dedicato una grande festa con una splendida serata e una torta a lei dedicata presso il ristorante Al Carato. Nonna Carmela ha ringraziato il reparto di ortopedia dell’ospedale di Modica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA