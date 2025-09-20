Modica, con la moto finisce oltre il muro a secco: miracolato

Cronaca

L'incidente autonomo avrebbe potuto avere conseguenze devastanti per il centauro

Un motociclista è stato soccorso al di là di un muro a secco che delimita la carreggiata sulla Crocevie Cava Ispica a Modica. Il giovane, a bordo di una moto enduro 125, probabilmente a causa dell’alta velocità, ha perso il controllo della moto, finendo contro il muro e rimbalzando successivamente nel terreno circostante. L’allarme è stato lanciato da un automobilista in transito. I soccorritori del 118, quando sono giunti sul posto, hanno prestato le prime cure nel terreno adiacente la strada prima di trasferire la vittima al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono gravi. E’ intervenuta la polizia locale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA