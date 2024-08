Modica, concluse le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie al Barco

Società

Una festa in cui la devozione si esprime ancora in maniera molto semplice e diretta

Si sono concluse domenica sera le celebrazioni per la festa della Madonna delle Grazie in contrada Barco a Modica. Un momento molto suggestivo perché punteggiato, in qualche modo, da tutto ciò che accade nell’area rurale di una delle parrocchie in cui la devozione si esprime ancora in maniera molto semplice e diretta. Prima si è tenuta la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Peppe Di Stefano, parroco del Sacro Cuore di Modica. Poi, la processione con la statua della Madonna lungo la via Bussello/Modica Giarratana, villa Barco e, quindi, rientro in chiesa.