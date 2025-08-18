Modica, concluse le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie in contrada Barco

Attualità

Un profondo legame unisce la comunità alla sua tradizione religiosa

Si sono concluse, nella serata di domenica, le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie presso la contrada Barco a Modica, segnando ancora una volta il profondo legame che unisce la comunità alla sua tradizione religiosa. L’evento, ricco di significato e partecipazione, ha visto una folta presenza di fedeli che hanno preso parte ai vari momenti di preghiera, di festa e di condivisione. Nel giorno dedicato alla Madonna delle Grazie, ieri, la giornata ha avuto inizio con la recita del Rosario meditato, seguita dalla solenne celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Francesco Mallemi, futuro parroco delle parrocchie San Pio X e San Luigi a Ragusa.