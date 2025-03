Modica, conclusi i lavori di restauro della cappella che ospita la statua di San Giorgio

Attualità

Sono stati tolti i pannelli che coprivano la cappella della chiesa di S. Giorgio a Modica che ospita la statua del santo cavaliere. Al termine dei lavori finanziati per 330mila euro da un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate, la “casa” che ospita abitualmente il simulacro torna a risplendere dopo un accurato intervento di restauro durato svariati mesi.

Il lavoro effettuato ha riportato all’antico splendore questo angolo della chiesa che risultava fortemente compromesso a causa di infiltrazioni e cedimenti vari dell’intonaco che avevano spinto il parroco a spostare il simulacro in un angolo più “sicuro”. Oggi, a poco più di un mese dalla festa di S. Giorgio, la consegna dell’opera alla presenza, tra gli altri, dello stesso presidente della I Commissione Affari Istituzionali, del vescovo di Noto, mons. Rumeo, del sovrintendente ai Beni Culturali, l’architetto De Marco e del Parroco don Michele Fidone. Presenti anche una delegazione dell’Associazione dei Portatori di S.Giorgio e la ditta che ha eseguito il delicato intervento