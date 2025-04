Modica, conferito il prestigioso premio “Eccellenze della Contea” al maestro Giorgio Scarso

Attualità

L'iniziativa del Lions club giunta alla dodicesima edizione

Ieri pomeriggio, nell’auditorium “Pietro Floridia”, il Lions Club Modica ha conferito il prestigioso premio “Eccellenze della Contea di Modica” al maestro Giorgio Scarso, fondatore della Scherma Modica e presidente onorario della Federazione Italiana Scherma.

Giunto alla sua dodicesima edizione, il premio è stato istituito per celebrare personalità che, con il loro impegno e talento, hanno valorizzato l’immagine e i valori del territorio modicano. La cerimonia, condotta dal giornalista Marco Sammito, ha ripercorso l’eccezionale carriera del maestro Giorgio Scarso e della Scherma Modica, attraverso le testimonianze di figure di rilievo come i maestri Eugenio Migliore e Giancarlo Puglisi, i presidenti del sodalizio schermistico Antonio Cartia e Giovanni Savarino, l’ex sindaco Franco Di Martino e l’attuale sindaco di Modica Maria Monisteri, che ha ricoperto per anni il ruolo di presidente della Scherma Modica.