Modica, consegnati i lavori del nuovo reparto di chirurgia

La fase successiva prevede la ristrutturazione dei locali adiacenti

Dopo i controlli di rito e la successiva consegna dei lavori, a distanza di circa un anno è stata completata la prima fase dei lavori di ammodernamento di alcuni reparti del presidio ospedaliero Maggiore di Modica aggiudicati con delibera n. 2202 del 29 settembre 2023 per quasi 1,5 milioni di euro dopo un ribasso superiore al 31%. Si tratta in particolare del nuovissimo reparto di chirurgia diretto dal dott. Goffredo Caldarera dotato di 18 posti letto in stanze doppie e singole, ciascuna dotata di un proprio bagno. Il reparto sito al secondo piano dell’ospedale è stato completamente ristrutturato e adeguato sotto il profilo architettonico, impiantistico e di sicurezza per allinearlo ai migliori standard attuali e supportare al meglio l’attività dell’equipe medico-infermieristica Il nuovo reparto sarà attivato nei prossimi giorni.