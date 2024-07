Modica, consegnati i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del cortile dell’oratorio Don Bosco

Attualità

Il sindaco Monisteri: "Si tratta di una serie di interventi che abbiamo condiviso con i Salesiani"

Maria Monisteri, sindaco di Modica, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Con il vicesindaco Giorgio Belluardo, l’assessore Chiara Facello e assieme ai consiglieri comunali Alessio Ruffino e Paolo Nigro, abbiamo consegnato ieri alla ditta Muriana Costruzioni, i lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione del cortile dell’oratorio Don Bosco che prevedono la ripavimentazione del campo di gioco che diventerà uno spazio polivalente per le celebrazioni liturgiche all’aperto e i raduni, la formazione di aiuole a verde che formeranno un giardino dove sarà posta la statua dedicata a Don Bosco, la rimozione delle strutture ammalorate e corrose dal tempo, la riqualificazione dei servizi igienici e l’apertura del cancello pedonale su via Don Bosco. Si tratta di una serie di interventi che abbiamo condiviso con i Salesiani che vivono, animano e danno forza sociale all’oratorio, a cominciare da don Paolo Terrana che ieri era con noi, don Gino e don Nino che si sono impegnati nella raccolta di firme per il progetto della Democrazia Partecipata”.