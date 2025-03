Modica, consegnati i lavori per la riqualificazione della chiesa del Carmine

Attualità

La facciata presenta una umidità di risalita con abbondante presenza di infiltrazioni d'acqua

La chiesa del Carmine a Modica tornerà a splendere. Questo grazie al finanziamento da 174mila ottenuto attraverso un emendamento alla finanziaria regionale presentato dall’onorevole Ignazio Abbate. Oggi lo stesso parlamentare della Dc, accompagnato da alcuni consiglieri comunali, alla presenza del parroco don Antonio Sparacino, ha assistito alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice. La facciata presenta una forte umidità di risalita con presenza abbondante di infiltrazioni di acqua. Inoltre grosse porzioni di pietra sono erose. Per cui la facciata verrà prima ripulita e verrà data uniformità alla superficie lapidea. Verranno eliminate le vecchie stuccature e rimodellate le forme ormai compromesse.