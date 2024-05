Modica, consegnati i lavori per la riqualificazione dell’ex Albergo dei poveri

Attualità

Tre milioni sono arrivati dal Pnrr per un'opera particolarmente attesa

Consegnati i lavori per la riqualificazione dell’ex Albergo dei poveri. Maria Monisteri, sindaco di Modica: “Un altro intervento che arriva con un finanziamento Pnrr Rigenerazione urbana. Sono 3 milioni di euro destinati a ridare lustro e luce all’ex Albergo dei Poveri. La durata dei lavori è prevista in 545 giorni e l’appalto è affidato all’Impresa EdilZeta. Un altro passo avanti nel processo che stiamo portando avanti per dare nuova vita a edifici storici di Modica. La rivitalizzazione poi di Modica alta passa anche dalla riqualificazione di opere strategiche come appunto, l’ex Albergo dei poveri”.