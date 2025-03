Modica, continua la “guerra” tra l’on. Abbate e il sindaco Monisteri: “Inaugurano importanti opere architettoniche restaurate e non invitano il primo cittadino. Uno sgarbo istituzionale non digeribile”

Attualità

L'ultimo episodio è quello della consegna dei lavori alla cappella di San Giorgio

Maria Monisteri (nella foto), sindaco di Modica, si toglie più di qualche sassolino dalla scarpa. E spiega: “Ho appreso stamane dalla stampa e dai social della consegna ieri dei lavori alla cappella di San Giorgio, chiesa simbolo di Modica e patrimonio dell’Umanità. Nelle scorse settimane, una similare consegna era avvenuta alla chiesa del Carmine. In entrambi i casi, committente la Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali, non è stato invitato il sindaco di Modica. Lo sgarbo non è stato fatto a Maria Monisteri persona ma, istituzionalmente, al sindaco della città che, come tale, rappresenta la nostra comunità. E’ Modica, sono le modicane e i modicani ad avere subito una grave mancanza di rispetto. Ne prendo atto senza indulgere oltre”.

