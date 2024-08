Modica, controlli a tappeto da parte dei carabinieri

Cronaca

L'attività è servita a garantire piena sicurezza ai cittadini durante il periodo della movida

La Compagnia di Modica dei carabinieri ha reso ancora più incisiva e persistente la sua presenza sul territorio della Contea. Non a caso, i servizi nell’ambito della giurisdizione di competenza stabiliti dal comando di vertice sono stati particolarmente apprezzati dai turisti che invadono le strade del centro storico in questo periodo. Le sere d’estate richiedono un livello di sicurezza maggiore, vista l’apertura dei locali della movida e dei vari esercizi commerciali oltre i consueti orari, motivo per cui l’Arma di Modica ha risposto con una vigilanza ed una presenza che ha garantito un regolare flusso stradale ed un divertimento dei suoi ospiti conforme al rispetto delle regole sociali.