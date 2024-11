Modica, controlli straordinari del territorio con alto impatto: giro di vite interforze

Cronaca

Denunciate 2 persone e sanzionato il gestore di un locale per la violazione dell'ordinanza del sindaco in materia di pubblico esercizio

Lo scorso fine settimana sono stati svolti i servizi di controllo straordinario del territorio con alto impatto, che continueranno senza sosta nelle prossime settimane, predisposti dalla Questura di Ragusa con la condivisione dei comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a seguito delle tematiche di settore approfondite in sede di comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tali servizi, svolti sistematicamente in ambito provinciale, hanno l’obiettivo di incrementare la sicurezza grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine ed alla loro azione sul territorio, ponendo l’attenzione anche alrispetto delle regole amministrative e di sicurezza da parte degli esercizi commerciali.

Servizi dedicati e mirati controlli hanno interessato il centro storico di Modica e le zone limitrofe dove si riuniscono la maggior parte dei cittadini, interessati da una intensa ed efficace azione operativa, con plauso sull’attività ricevuto da parte degli esercenti locali, che hanno manifestato apprezzamento sentito per la presenza delle Forze dell’Ordine.

Nel contesto di tali servizi, sono state controllate 165 persone ed effettuati 12 controlli ad esercizi pubblici, denunciati 2 cittadini pregiudicati italiani, uno dei quali per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Daspo Urbano, mentre l’altro per oltraggio a pubblico ufficiale, inoltre il gestore di un locale è stato sanzionato amministrativamente per la violazione dell’ordinanza del sindaco in materia di pubblico esercizio.

Sono stati inoltre effettuati controlli specifici grazie ai quali un cittadino italiano è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 Dpr 309/90 poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish.