Modica: convegno su donna, impresa e professione

Attualità

Il seminario è stato ospitato dall'istituto Giovanni Verga

“Donna, impresa e professione: nuovi scenari e opportunità”, questo il tema di un seminario tenutosi venerdì scorso presso l’istituto “Giovanni Verga” a Modica. Gli studenti delle quinte classi hanno incontrato delle imprenditrici e delle professioniste che hanno raccontato sfide, passioni, difficoltà e successi dei loro percorsi di vita professionale e personale. Sono intervenute Caterina Poidomani (amministratore delegato della DM Barone S.p.A.), Annalisa Spadola (direttore comunicazione e marketing Caffè Moak S.p.A.), Elena Di Raimondo (designer ed imprenditrice ADR LAB), Barbara Arena (avvocato), Carmen Figurino Gangitano (dottore commercialista). Dopo l’introduzione ed i saluti del dirigente scolastico prof. Alberto Moltisanti, i lavori sono stati moderati dalla prof.ssa Beatrice Antoci, docente orientatore per l’istituto di piazzale Baden Powell.