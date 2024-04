Modica, così la ferrovia ha rivoluzionato il territorio

Società

Promossa dall'Unitre la presentazione del nuovo libro di Francesco Blancato con un ricco corredo fotografico

Organizzato dall’Unitre, si è tenuto a Modica, presso la fondazione Grimaldi, l’incontro per la presentazione del libro “La Linea ferroviaria Siracusa-Licata. Un viaggio tra storia e fotografia dall’unità ad oggi”, autore Francesco Blancato. Un evento partecipato caratterizzato dagli interventi di Uccio Barone, di Marcella Burderi e di Daniele Pavone che si sono soffermati sui contenuti dell’opera e sulla raccolta delle fotografie che la accompagna e la arricchisce.

E’ stato infine l’autore a soffermarsi in maniera analitica sul tratto della ferrovia che da Siracusa porta a Modica con particolare riferimento al tratto, realizzato in sei anni, da Noto alla città della Contea che, a seguito di una mobilitazione del territorio, fece registrare una revisione del tracciato originale, che prevedeva la realizzazione della linea ferroviaria per arrivare a Gela e Licata lungo la fascia costiera escludendo le città Modica, Ragusa e Comiso, per arrivare all’attuale tracciato. Diverse e tutte interessanti le riflessioni, sul passato e sul presente, e le considerazioni che hanno accompagnato la presentazione di un libro di straordinario valore frutto di accurate e scrupolose ricerche, ricco di calcoli e di riferimenti storici e sociali che ne fanno una opera che descrive la nostra ferrovia ma che, nel contempo, consente di valutare ed apprezzare le caratteristiche del territorio di tutto il sud-est siciliano. Partendo dal tempo in cui in Sicilia non esisteva la ferrovia, si è avuto modo di rievocare come la realizzazione della ferrovia e l’avvio del trasporto su treno abbia sconvolto le abitudini di tutti i cittadini e non solo degli utenti.