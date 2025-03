Modica, Covato: “Monisteri ha tradito gli elettori e ora si accorda con il Pd”

Politica

Dura reprimenda del consigliere comunale abbatiano all'inidirizzo del primo cittadino

“Un indizio non fa una prova, ma due indizi spesso si avvicinano ad una certezza. Se il voto assonante in consiglio tra il gruppo che sostiene la sindaca Monisteri e il Pd ieri sera poteva essere derubricato, dai più ottimisti, a mera dialettica consiliare, letto stamattina, alla luce del comunicato nel quale la stessa sindaca ringrazia proprio il Pd, ignorando la sua maggioranza, per averle dimostrato il suo fallimento nella vicenda Creset, ha il chiaro sapore di un accordo oramai siglato”. E’ quanto afferma il consigliere comunale Piero Covato (nella foto), punto di riferimento dell’on. Ignazio Abbate.