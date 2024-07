Modica, crolla il tetto dell’antico deposito delle locomotive

Attualità

La struttura era ormai fatiscente. A vuoto tutti i tentativi di recupero

Un boato, poco dopo le 20, ha allertato chi si trovava nei pressi e i residenti. È crollato il tetto del deposito locomotive della Stazione di Modica. Il fabbricato interessato è quello lato binari, proprio all’uscita della galleria. Per fortuna, in questo momento la stazione di Modica è chiusa in quanto oggetto di lavoro di riqualificazione. Ora occorrerà transennare tutta l’area e fare in modo che siano valutati con attenzione tutti i danni. Più volte in passato erano state lanciate delle proposte per fare in modo che le vestigia di questo fabbricato non andassero perdute. Ma tutto è rimasto lettera morta. Ora, il crollo.

