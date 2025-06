Modica, dalla Regione oltre 88mila euro: “Da investire nel centro storico”

Attualità

La proposta di Vito D'Antona di Sinistra Italiana dopo le risorse economiche erogate per i siti Unesco

Con decreto assessoriale n. 326 del 18 giugno scorso la Regione Siciliana ha ripartito la cifra complessiva di 4 milioni di euro a favore dei Comuni siciliani nei quali sono presenti siti Unesco; alla città di Modica per l’anno 2025 è stata assegnata la cifra di 88.414,65 euro. “In assenza di specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse, proponiamo che queste somme siano investite nel rilancio del centro storico, riconosciuto, assieme ad importanti monumenti e chiese, patrimonio dell’Umanità”. Lo dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana.