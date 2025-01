Modica, decisa la data del Consiglio comunale che dovrà certificare il dissesto

Attualità

La conferenza ha stabilito la convocazione per il 30 gennaio alle 19

In data odierna si è tenuta, convocata in sessione urgente e presieduta dal presidente del consiglio comunale Mariacristina Minardo, la conferenza dei capigruppo avente all’ordine del giorno l’organizzazione e la calendarizzazione dei lavori consiliari.

I capigruppo presenti, Piero Armenia per “Modica al Centro”, Margherita Cascino per “Prendiamoci Cura”, Giovanni Spadaro per il “Partito Democratico” e Ivana Castello per “Castello Sindaco” – stante, da una parte, l’urgenza dell’avvio della procedura di dichiarazione di dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del Tuel, e, dall’altra, la situazione di stallo in cui versa attualmente l’Ente – hanno concordato la convocazione del Consiglio comunale per il prossimo 30 gennaio alle 19.