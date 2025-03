Modica, decisa l’autopsia per la salma di Peppe Giurdanella. Indagato il conducente dell’autocarro: è un 61enne

Cronaca

La decisione del magistrato dopo il tragico incidente stradale di sabato scorso a Bussello

Sarà il medico legale siracusano Walter Di Mauro ad eseguire l’autopsia sul corpo del modicano Peppe Giurdanella, vittima della strada sabato in contrada Bussello tra Modica e Ragusa. Lo ha deciso il pubblico ministero Silvia Giarrizzo. Il conferimento dell’incarico verosimilmente all’inizio della prossima settimana. Come atto dovuto per eseguire l’esame autoptico è stato avvisato il conducente dell’autocarro coinvolto nell’incidente mortale, un modicano di 61 anni, indagato per il reato ipotizzato di omicidio stradale. Giurdanella aveva 35 anni, lascia la moglie e due figlie di 5 ed 8 anni. Era camionista di autotreni. Il pm Silvia Giarrizzo ha deciso per l’autopsia dopo avere convalidato il sequestro della salma che si trova all’obitorio.