Modica, delegazione dell’Unitre in escursione a Siracusa

Società

L'appuntamento è stato caratterizzato da due momenti significativi

Una delegazione dell’Unitre di Modica ha effettuato una escursione conoscitiva a Siracusa. Nel corso di un giro ben organizzato, i partecipanti hanno avuto la possibilità di effettuare una visita guidata per conoscere i luoghi più significativi della città. Grazie alla bella giornata ed alla preparazione della guida della comitiva è stato possibile esaurire per intero il programma preannunciato con la soddisfazione dei partecipanti. La escursione è stata svolta in due momenti.