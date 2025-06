Modica, detassazione aree imprese in cui sono prodotti rifiuti speciali e pericolosi. La Cna ottiene un incontro dal Comune

Economia

Una problematica molto seria rispetto a cui è necessario trovare delle soluzioni immediate

Detassazione delle aree delle imprese in cui vengono prodotti rifiuti speciali e pericolosi. La Cna territoriale di Ragusa ha chiesto al Comune di Modica l’istituzione di un tavolo tecnico per affrontare una problematica che sta creando numerose difficoltà alle aziende del territorio. Dopo che una richiesta specifica è stata trasmessa nel maggio scorso al sindaco, Maria Monisteri. e all’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, questi ultimi hanno fatto sapere all’associazione di categoria che un incontro è stato già programmato per mercoledì 18 giugno allo scopo di fare il punto su una questione che merita la massima attenzione.