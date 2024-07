Modica, deteneva un’arma clandestina in concorso con altri: finisce ai domiciliari

Cronaca

Nel mirino un 44enne operaio e censurato: la pistola era originariamente a salve e poi è stata alterata

La giornata di lunedì ha visto i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Modica trarre in arresto, in esecuzione ad una misura cautelare che disponeva gli arresti domiciliari, emessa dal tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica Iblea, un 44enne del posto, convivente, operaio e censurato. Il reato contestato, per cui i militari del reparto hanno avanzato richiesta di misura all’Autorità giudiziaria, è stato accertato a seguito di un’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di comprovare la detenzione e la disponibilità di un’arma clandestina.

Infatti, nel mese di marzo, i militari, a seguito di perquisizione personale e veicolare presso il luogo di lavoro dell’interessato, che insiste sul territorio della Contea, avevano proceduto ad effettuare un arresto in flagranza di reato per la stessa tipologia di violazione penale nei confronti di un altro soggetto. Le indagini dei carabinieri sono proseguite con ulteriori accertamenti che hanno consentito di acquisire idonei elementi per ritenere che il possesso di quell’arma fosse da attribuire anche al destinatario della misura odierna. Il carico probatorio nei suoi confronti si è aggravato poiché è stata contestata anche la ricettazione, oltre alla detenzione abusiva dell’arma in concorso, poiché entrambi i coinvolti avevano disponibilità dell’arma clandestina. La pistola è stata trovata all’interno dell’autovettura di uno dei due, occultata in una borsa contenente indumenti. I militari hanno subito appurato che l’arma, in origine a salve ed in seguito alterata, era priva di matricola e perfettamente funzionante.