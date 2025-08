Modica, disposto il ripristino dell’utilizzo a scopo potabile dell’acqua dalla condotta strada provinciale Sorda Sampieri

Attualità

A dare la comunicazione il sindaco Maria Monisteri

Maria Monisteri Caschetto, sindaco di Modica, comunica: “Da oggi, 6 agosto, ho disposto il ripristino dell’utilizzo a scopo potabile dell’acqua dalla condotta strada provinciale Sorda Sampieri, preso atto che non esiste criticità alcuna a tale utilizzo. Lo scorso 17 luglio, avevo disposto l’ordinanza di divieto di utilizzo potabile dell’acqua della condotta a scopo precauzionale, a salvaguardia della salute pubblica per le zone di Cava Gucciardo, via Sorda Sampieri e le aree limitrofe. Ieri, ho ricevuto dalla società Iblea Acque, gestore del servizio idrico integrato, la nota via pec nella quale, sulla scorta degli esiti dei controlli effettuati, si esplicitava che nelle analisi i valori espressi rispettano i limiti di legge. Cessate dunque le ragioni che hanno portato in via precauzionale all’emanazione dell’ordinanza contenente il divieto di utilizzo dell’acqua ad uso potabile nella zona, ne ho emanato la revoca e l’utilizzo a fini potabile dell’acqua è consentito già a partire dalla scorsa mezzanotte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA