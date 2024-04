Modica, domani gli stati generali sulle zone economiche speciali

Economia

L'iniziativa promossa dalla Cna territoriale con la collaborazione dell'amministrazione comunale e dell'on. Ignazio Abbate

La Cna territoriale di Ragusa, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Modica presieduta dal sindaco Maria Monisteri e dell’on. Ignazio Abbate, ha promosso per domani, venerdì 19 aprile, a partire dalle 18, gli stati generali delle Zone economiche speciali che saranno ospitati presso la sala Moak della zona industriale Modica-Pozzallo. Saranno presenti l’assessore regionale alle Attività produttive, Edi Tamajo, il direttore generale dell’assessorato, Carmelo Frittitta, il commissario Irsap Marcello Gualdani, il neocommmissario Asi Salvatore Nicotra, il direttore Irfis Giulio Guagliano e l’on. Abbate, presidente della commissione Affari istituzionali all’Ars. L’organizzazione di categoria sarà rappresentata, tra gli altri, da Mauro Crimi, delegato per il Mezzogiorno della Cna nazionale. “La Zes unica – sottolinea il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono – è in grado di catalizzare aziende e investimenti, rappresentando un formidabile strumento di accelerazione dello sviluppo. Non è un caso che ci siano 4500 Zes nel mondo e oltre 90 solo in Europa. Basta una verifica in questi siti per comprendere quali sono gli straordinari risultati ottenuti. Consideriamo, anche, che, rispetto alla nostra realtà, esistono Zes a livello frontaliero, in Tunisia, in Egitto, in Marocco. Facciamo i conti con una competizione fortissima. Ma proprio per questa ragione è di fondamentale importanza sapere cogliere questa occasione che definiamo unica e, oseremmo dire, irripetibile” (nella foto da sinistra Santocono con Caccamo).