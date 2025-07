Modica, domato il rogo che ha devastato la periferia cittadina

Attualità

La comunicazione del sindaco Monisteri: "Pronti a dare sostegno a chi ha subito grossi danni"

“Ho ricevuto comunicazione che e’ stato circoscritto e reso innocuo l’incendio scoppiato nella zona a ridosso della Modica mare. L’azione portata a termine, ha consentito la riapertura del traffico veicolare sull’arteria”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri a proposito dell’incendio che ha interessato la periferia cittadina, in zona Serrauccelli.

“Voglio ringraziare tutti i cittadini residenti nella zona – afferma il primo cittadino – che si sono prodigati in ogni modo per dare ausilio a quanti hanno lavorato per spegnere le fiamme. Fondamentale l’apporto degli agenti della polizia locale di Modica, del nostro Gruppo Comunale Protezione Civile Modica con i colleghi delle altre aree della provincia e dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari – GOS Modica AVCM ODV che assieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri, polizia e agli agenti della Forestale sono intervenuti sul posto. La mia solidarietà a quanti hanno subito danni dall’incendio e la vicinanza di tutta la nostra amministrazione. Siamo pronti a porre in essere azioni concrete per dare ausilio ai residenti e alle aziende che hanno subito danni dal grosso incendio”.

