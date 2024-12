Cronaca

I contorni dell'episodio tutti ancora da chiarire. Si presume sia morta per abuso di farmaci

Una donna è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Modica Alta. Si tratta di una 56enne residente in via Lorefice. Si presume sia morta per abuso di farmaci. Sul posto gli operatori sanitari per cercare di appurare le motivazioni che hanno determinato il decesso.

