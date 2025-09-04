Modica: dopo la rissa in centro, controlli straordinari della polizia

Cronaca

Verifiche su 250 persone e 70 veicoli/motoveicoli. Elevate 15 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada

Il personale del commissariato Ps di Modica ha svolto mirati servizi straordinari di controllo del territorio al fine di rispondere alle legittime esigenze della cittadinanza relative al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica in quartieri nevralgici della città e lungo la zona rivierasca.

Sono stati impiegate sia pattuglie in colori di istituto sia auto con agenti in borghese e sono stati intensificati i servizi serali e notturni a Modica Alta – in particolare nella zona turistica del Pizzo Belvedere e di Piano Gesù – e a Modica Bassa lungo le vie della movida estiva.

Sono state controllate complessivamente 250 persone e 70 veicoli/motoveicoli, elevate 15 sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, dall’uso del telefono cellulare alla guida, alla manomissione/elaborazione degli scooter al mancato utilizzo del casco protettivo.

Lungo il litorale sono stati controllati 8 esercizi pubblici, due dei quali sono stati sanzionati in via amministrativa per violazioni della licenza di Ps, segnatamente uno a Ispica ed uno a Modica.