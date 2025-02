Modica, dossi in via Caitina: la richiesta della consigliera Floridia

Attualità

La sicurezza stradale rappresenta una priorità per i cittadini, e l’amministrazione comunale ha il dovere di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità. Così la consigliera Rita Floridia ha presentato un’interrogazione ufficiale al sindaco e alla Giunta comunale per ottenere risposte chiare e azioni tempestive riguardo all’installazione di dossi artificiali rallentatori della velocità e al miglioramento e implementazione della segnaletica stradale in via Caitina.

“Da tempo i residenti segnalano il problema dell’eccessiva velocità dei veicoli lungo questa arteria cittadina, con conseguenti pericoli per pedoni, famiglie e bambini residenti. Dopo numerose richieste rimaste inascoltate, solo grazie ad un mio interessamento in qualità di consigliera sono riuscita a ottenere un incontro, avvenuto il 12 settembre 2024, con una delegazione in rappresentanza del comitato cittadino Caitina, il sindaco, l’assessore Viola e altri componenti della Giunta. In quella sede, sia il sindaco Monisteri che l’assessore Viola con delega alla polizia municipale e sicurezza urbana, avevano preso l’impegno di occuparsi tempestivamente della questione. È inaccettabile, dunque, che, nonostante le diverse sollecitazioni, non siano stati ancora attuati interventi concreti” dichiara la consigliera.

“L’interrogazione mira a chiarire quali azioni l’Amministrazione intenda intraprendere seriamente e concretamente per garantire la sicurezza di via Caitina, a partire dall’installazione di adeguati dossi artificiali. Nei primi giorni del mese di Febbraio, infatti, è stato posizionato un’ unico dosso, peraltro usurato e riciclato, e di recente inspiegabilmente rimosso.”