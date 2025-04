Modica e gli importi dovuti alla Creset, il consigliere Spadaro chiede di aumentare il numero delle rate

Attualità

"Cittadini in difficoltà, presentata interrogazione"

“Come già esposto in un precedente incontro con il sindaco, ho ricevuto sollecitazioni da parecchi cittadini modicani che avendo ricevuto diverse cartelle di pagamento per tributi non pagati si trovano in difficoltà a versare gli importi dovuti con la rateizzazione prevista dal regolamento generale delle entrate votato dal Consiglio comunale”. Lo dice il consigliere comunale del Pd, Giovanni Spadaro (nella foto), che, in proposito, ha presentato una interrogazione.