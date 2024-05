Modica e i bilanci da decifrare, D’Antona: “Questione da assumere come prioritaria per l’ente di palazzo San Domenico”

Politica

L'esponente di Sinistra Italiana fa le pulci agli strumenti finanziari del Comune

“Con un comunicato del 7 maggio la Regione Siciliana invita i Comuni ancora inadempienti ad approvare rapidamente il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026; tra questi si trova il Comune di Modica”. Lo dice, in una nota, l’esponente di Sinistra Italiana, Vito D’Antona (nella foto), già consigliere comunale. “La Regione precisa che, dopo avere già concesso una proroga – continua – la procedura di nomina dei commissari è in una fase avanzata ed è imminente l’intervento sostitutivo. Con successiva circolare del 10 maggio la stessa Regione Siciliana informa i Comuni che non hanno approvato entro il 30 aprile 2024 il rendiconto dell’anno 2023, e anche tra questi c’è il Comune di Modica, che, qualora non si approvi lo stesso tempestivamente, anche in questo caso, sarà avviata la procedura di commissariamento. Se, come probabile, ciò dovesse verificarsi, nella considerazione che siamo bloccati all’approvazione del rendiconto 2021 avvenuta a gennaio 2024, il Comune di Modica potrebbe trovarsi nella posizione di essere oggetto contemporaneamente di quattro commissariamenti per inadempimento nell’approvazione degli strumenti contabili fondamentali dell’ente”.