Modica e i disagi al pronto soccorso, il sindaco Monisteri: “Stop alle manfrine politiche”

"La questione è complessa e deve essere affrontata con la massima serietà"

Maria Monisteri Caschetto (nella foto), sindaco di Modica, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “I contatti con i vertici dell’azienda sanitaria e con i responsabili dell’ospedale di Modica, sin dal giorno del mio insediamento sono stati e sono continui e costanti e non legati ad alert particolari o occasionali. Dunque, anche del caso di queste ore avvenuto al Pronto soccorso del nostro ospedale e che ha avuto eco sulla stampa provocando anche interventi del mondo della politica locale e non solo, sono stata messa al corrente e ho già interlocuzione specifica con il direttore generale dell’Asp 7, il dottore Giuseppe Drago, e con il primario del Pronto Soccorso del ‘Maggiore Baglieri’, il dottor Romualdo Polara”.