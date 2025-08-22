Attualità
Modica e i disagi al pronto soccorso, il sindaco Monisteri: “Stop alle manfrine politiche”
"La questione è complessa e deve essere affrontata con la massima serietà"
Maria Monisteri Caschetto (nella foto), sindaco di Modica, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “I contatti con i vertici dell’azienda sanitaria e con i responsabili dell’ospedale di Modica, sin dal giorno del mio insediamento sono stati e sono continui e costanti e non legati ad alert particolari o occasionali. Dunque, anche del caso di queste ore avvenuto al Pronto soccorso del nostro ospedale e che ha avuto eco sulla stampa provocando anche interventi del mondo della politica locale e non solo, sono stata messa al corrente e ho già interlocuzione specifica con il direttore generale dell’Asp 7, il dottore Giuseppe Drago, e con il primario del Pronto Soccorso del ‘Maggiore Baglieri’, il dottor Romualdo Polara”.
“Non è mia abitudine e non lo sarà mai – continua il sindaco – strumentalizzare accadimenti perché preferisco cercare le strade di soluzione, laddove possibili, ai problemi. Come stiamo già facendo anche in questa circostanza insieme ai vertici locali e provinciali dell’Asp, scontornando la vicenda. Ho letto anche il post sui social della signora suo malgrado coinvolta in quanto accaduto, prendendo atto di quanto ha opportunamente scritto e della sua assoluta presa di distanza da quelle che ha lei stessa giustamente definito ‘manfrine politiche’. Presa di distanza che faccio assolutamente mia, preferendo affrontare i problemi per quelli che sono senza puntare l’indice, assumendomi serenamente le mie responsabilità e lavorando per risolverli”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA