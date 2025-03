Modica e il caso Temporary store, la Cna territoriale: “Non è così che si aiuta il centro storico”

Attualità

L'associazione di categoria manifesta la propria delusione per quanto accaduto in aula

La Cna territoriale di Ragusa interviene a commento di quanto accaduto nell’ultima seduta del consiglio comunale di Modica che, di fatto, ha contemplato la bocciatura del punto riguardante il regolamento per l’attivazione dei Temporary store, predisposto allo scopo di ridare slancio a un centro storico che, nella città della Contea, ha bisogno di essere rivitalizzato. “Siamo sinceramente dispiaciuti – sottolineano il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo – per questa forte contrapposizione politica che, benché legittima, rischia di essere dannosa per la città. Come associazione di categoria, riteniamo sia necessario ritrovare il senso di unità sulle tematiche forti a prescindere da quelle che possono essere le posizioni divergenti. Non ci sono dubbi sul fatto che Modica sia una grande città che non merita tutto questo”.