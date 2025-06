Modica e il caso Visodent, l’Ordine dei medici si costituirà parte civile

Cronaca

L'assurda vicenda delle cure già pagate e mai eseguite

Anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Ragusa si costituirà parte civile nel procedimento sul caso Visodent. Lo annuncia Carmelo Minicuccio (nella foto), presidente Cao (Commissione Albo Odontoiatri) presso l’Ordine dei Medici di Ragusa. “La nostra decisione – afferma Minicuccio- è perfettamente in linea con quella già annunciata da altri Ordini, come ad esempio quello di Catania. Ritengo sia importante dare un segnale forte e chiaro su una vicenda che ha recato danni e disagi a numerosi pazienti, molti dei quali rischiano per la propria salute. Ritengo altresì- continua il presidente della Commissione albo Odontoiatri) – che sia anche nostro dovere tutelare l’immagine della professione”. Già, dalle prime ore del caso Visodent, Carmelo Minicuccio aveva espresso la propria opinione in merito dicendosi preoccupato dal fatto che della professione odontoiatrica se ne stia facendo sempre più un’attività commerciale piuttosto che sanitaria e a pagarne le conseguenze sono i cittadini. “Come Ordine- aveva già dichiarato Minicuccio- abbiamo il dovere di tutelare i cittadini, ma ci troviamo a combattere contro queste grosse cliniche che continuano a fare pubblicità ingannevole e illecita attirando i pazienti che poi vengono curati alla meno peggio”.

