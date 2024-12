Modica e il degrado urbano in centro, FdI: “Cosa vuole fare il sindaco per invertire la tendenza?”

Attualità

Il coordinatore cittadino Marco Nanì mette in risalto cosa non va e sollecita interventi specifici

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia interviene a seguito degli ultimi episodi di violenza che hanno avuto luogo nel centro storico di Modica.

Le cronache degli ultimi mesi – si legge nella nota di Fratelli d’Italia – registrano una significativa recrudescenza di fenomeni delinquenziali e di fatti violenti nel centro storico: interi quartieri ostaggio di spacciatori e ubriachi, risse e atti di violenza nel cuore della città, rapine, furti e atti vandalici. Un clima surreale senza precedenti che non sembra aver preoccupato più di tanto il sindaco, rimasto trincerato a Palazzo San Domenico con imbarazzante distacco verso le dinamiche cittadine.

In tale contesto – prosegue la nota del circolo di Fratelli d’Italia – cresce la preoccupazione dei cittadini, soprattutto tra i residenti e i commercianti del centro storico, che chiedono da mesi risposte e interventi urgenti. È sentimento diffuso lo stato di abbandono percepito dalla cittadinanza nei confronti di un’amministrazione comunale pressoché assente. Una Giunta disorientata che trascura e sottovaluta il problema della sicurezza urbana, che non ha alcun progetto di riqualificazione nei quartieri a rischio e che non è in grado di affrontare le evidenti emergenze sociali in atto, dimostra quanto sia lontana dai cittadini e da qualsiasi prospettiva politica e amministrativa.