Modica e il dissesto, Aprile (Fi): “Serve discontinuità con le politiche del passato”

Attualità

Il commissario cittadino dice la sua dopo la votazione in consiglio comunale

“La crisi politica, economico-finanziaria che abbiamo a lungo paventato si è purtroppo consumata con la dichiarazione di dissesto, confermando le preoccupazioni da noi espresse”. Lo dice Giorgio Aprile (nella foto), commissario cittadino di Forza Italia a Modica.

Aprile aggiunge: “In questo scenario, è urgente riconoscere che l’attuale situazione richiede non solo un’analisi approfondita delle cause, ma soprattutto un cambio di rotta decisivo per ridare speranza e stabilità alla nostra città. La nostra comunità si trova ora a dover affrontare le conseguenze per un lungo periodo che sarà di sacrifici e difficoltà e che indubbiamente comprometterà la corretta erogazione dei servizi pubblici e quindi del benessere dei cittadini. È evidente che le strategie adottate negli ultimi anni sono state fallimentari”.

“Facendo tesoro di questa esperienza – ancora Aprile – sollecitiamo ora una discontinuità radicale nelle politiche e nelle azioni intraprese. È fondamentale guardare al futuro con una nuova visione che, pur mantenendo il focus sulle necessità immediate di risanamento, ci consenta di costruire un progetto di città all’altezza delle sfide contemporanee. Ribadiamo che sia imprescindibile coinvolgere attivamente tutte le forze politiche di centro-destra che possono rappresentare una risorsa preziosa per l’amministrazione. Siamo fortemente convinti che un’alleanza con le forze di centro-destra non solo amplierebbe il raggio d’azione della nostra amministrazione, ma rappresenterebbe anche l’unica via percorribile per intercettare le risorse regionali e nazionali necessarie ad attingere a finanziamenti e progetti sostenibili. Solo attraverso un approccio unito e concertato potremo affrontare efficacemente le sfide future e non rimanere isolati di fronte alle necessità urgenti del nostro comune”.