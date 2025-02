Modica e il dissesto finanziario, Liuzzo (Orizzonti Liberali): “Vigilare sul risanamento perché non diventi l’ennesima occasione per alimentare clientele”

Attualità

La presa di posizione del segretario regionale dopo la decisione del consiglio comunale di votare la relativa delibera di giunta

“La dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Modica è un evento drammatico che segna profondamente la città e i suoi cittadini. È il risultato di anni di scelte amministrative discutibili, che oggi presentano il conto alla comunità”. Così il segretario regionale di Orizzonti Liberali, Salvo Liuzzo (nella foto), che dice la sua sul dissesto finanziario dell’ente, certificato dall’ultima seduta del civico consesso.

“Desidero esprimere – ancora Liuzzo – la mia solidarietà alla sindaca Maria Monisteri, eletta appena due anni fa e costretta oggi a farsi carico di una situazione finanziaria ereditata, frutto di gestioni precedenti. A questo si aggiunga la scelta pilatesca di alcuni consiglieri di maggioranza, che hanno preferito uscire dall’aula piuttosto che assumersi la responsabilità del voto, nel timore di deludere il loro leader. Questo episodio, di fatto, ha spaccato la maggioranza, evidenziando una profonda frattura politica che non potrà essere ignorata. Ora, non ci sono dubbi, è necessario uno sforzo collettivo per affrontare questa emergenza con serietà e trasparenza. Modica merita una gestione amministrativa all’altezza della sua storia e delle sue potenzialità, fondata su competenza e responsabilità. Orizzonti Liberali sarà sempre dalla parte di chi lavora per il bene della comunità e vigilerà affinché il risanamento finanziario non diventi l’ennesima occasione per alimentare clientele o favorire pochi a discapito di molti. Contrasteremo con tutte le nostre forze azioni amministrative finanziariamente dissennate. Non è più ammissibile fare pagare le campagne elettorali con i soldi dei cittadini”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA