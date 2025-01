Modica e il dissesto, i Cinque Stelle: “E’ necessario approvare subito l’atto della giunta Monisteri”

Attualità

I pentastellati temono che un diktat da parte dell'ex sindaco Abbate rivolto ai propri consiglieri possa pregiudicare l'avvio dell'iter volto al risanamento

“Saremo presenti con una nostra delegazione al consiglio comunale di questa sera chiamato ad esprimersi sulla delibera della giunta Monisteri che dichiara il dissesto. Non vorremmo, infatti, che i rumors di queste ore su più o meno espliciti diktat da parte dell’ex sindaco Abbate rivolti ai propri consiglieri, fossero veri ed avessero come risultato quello della bocciatura dell’atto e di un’ulteriore perdita di tempo nell’iniziare il necessario percorso di risanamento dei conti, ritardo che non farebbe altro che peggiorare la situazione finanziaria del comune e creare altri danni alla città di Modica”.