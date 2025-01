Modica e il dissesto, l’ex consigliere Cavallino: “Questa amministrazione vada a casa, ha dimostrato di non avere a cuore le sorti della città”

Attualità

"Da anni io e pochi altri abbiamo cercato di informare la collettività sulla deriva che si stava attuando. Ma ci hanno riso in faccia"

“La delibera di giunta con la quale si avvia l’azione di dissesto del Comune di Modica, amministrato dalla sindaca Monisteri, mi dispiace e mi preoccupa, perché a differenza di quanto affermato dalla stessa il dissesto economico del comune di Modica avrà ripercussioni sul tessuto sociale ed economico della città e dei cittadini che a vario titolo hanno avuto a che fare con l’ente comunale, imprenditori, artigiani, impiegati, lavoratori precari ecc”. E’ quanto sottolinea in una nota Tato Cavallino (nella foto), già consigliere comunale a palazzo San Domenico. Che aggiunge: “Solo per le indennità della sindaca e dei suoi assessori nulla cambierà ma tale scelta, avvenuta in ritardo, non mi stupisce affatto.. Da anni io e pochi altri, abbiamo cercato di informare la città, i nostri concittadini, sul disastro economico che dal giugno 2013 si andava a creare con una politica priva dell’interesse Comune ma dettata solo dal tornaconto economico e politico elettorale di pochi”.

“Ma per tutti questi anni – prosegue la nota – siamo stati inascoltati dalla grandissima parte dei modicani, in alcuni momenti anche derisi, a detta di alcuni eravamo invidiosi di ciò che faceva l’amministrazione precedente e capaci solo di criticare, l’ex sindaco, i suoi assessori erano considerati furbi, bravi, risolvevano i problemi di tutti. Mi ricordo bene i bilanci preventivi e consuntivi discussi nel corso degli anni in aula consiliare, i continui rilievi fatti dal sottoscritto sulle false entrate appostate in bilancio, l’incapacità di avviare una vera azione di riscossione dei tributi, il continuo nascondere la vera entità dei debiti compresi quelli fuori bilancio, il continuo aumentare della scopertura bancaria, balzata ad oltre 21 milioni di euro e tanto altro ancora, in risposta ricevevamo solo risolini di compiacimento verso il sindaco, fatti dagli assessori che non avendo argomenti su cui ribattere, abbassavano la testa alle parole del sindaco, atteggiamenti dettati solo dall’appartenenza politica, vedi l’ex presidente dei revisori dei conti, che guarda caso scaduto il mandato di revisore è diventata, prima esperta economica del sindaco e poi promossa dall’ex sindaco ad assessore al bilancio, poi scaduto il mandato è stata addirittura nominata segretaria provinciale del partito dell’ex sindaco. Altro caso, l’ex revisore dei conti, che scaduto il mandato è stato direttamente nominato presidente della società di servizio del Comune, società pensata e voluta dall’ex sindaco. E ancora, l’ex segretario generale del Comune, che fungeva anche da dirigente del settore economico finanziario, quindi a controllare il suo operato di dirigente era lui stesso nella veste di segretario generale. Sempre lo stesso è stato “promosso” ad attuale segretario del libero consorzio di Ragusa, ex provincia”.

“Ovviamente al dissesto economico del comune, oltre all’ex sindaco hanno partecipato attivamente anche consiglieri ed assessori, alcuni per 12 anni consecutivi e tra questi spicca anche l’ex assessore Monisteri, attuale sindaca della città che durante la sua presentazione a candidata a sindaca da parte del suo ‘mentore’ politico, l’ex sindaco Abbate, nulla ebbe a dire quando lo stesso dichiarava spudoratamente che le casse del Comune erano a posto, che non vi erano debiti con i fornitori e debiti fuori bilancio, etc. etc.”.

“La stessa sindaca che dichiarava che il suo mandato era in continuità con quelli del suo predecessore. E chi aveva il coraggio, a seguito del clima intimidatorio ed anti democratico che negli ultimi 12 anni si è creato in città, di dire il contrario veniva tacciato come persona invidiosa, perdente ed incompetente. Ed ancora, a leggere le parole della sindaca, di aver impiegato oltre un anno per capire come stavano le casse comunali, prima di decidere di avviare la procedura di dissesto, viene spontaneo chiedere: