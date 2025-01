Modica e il dissesto: “Situazione irreversibile anche per l’alta percentuale di tributi non riscossi”

Politica

L'ex consigliere comunale fa il punto sulla gravità della situazione e sulle scelte non compiute

“Da ex consigliere comunale, da giornalista, da cittadino, non posso che essere dispiaciuto e preoccupato per la nostra città e in particolare per il Comune già avviato verso il dissesto finanziario. Nella mia vita professionale, privata e anche politica, ho imparato a valutare ogni cosa a trecentosessanta gradi e nel suo complesso”. Lo dice Marcello Medica (nella foto) che torna a soffermarsi sul dissesto finanziario dell’ente di palazzo San Domenico.

“Per quanto riguarda la delicata e grave situazione finanziaria del Comune di Modica – afferma – come già fatto negli anni in cui ho ricoperto il mandato di consigliere comunale, ovvero dal 2018 al 2023, ho analizzato attentamente le principali criticità dell’ente ed ho notato che insieme all’enorme massa di debiti, vi è anche una bassissima percentuale di riscossione dei tributi comunali, criticità quest’ultima più volte evidenziata dal collegio dei revisori dell’ente, e individuata come “prima di una serie di cause che hanno condotto alla grave crisi finanziaria dell’ente”. Così si esprimono, infatti, i revisori nella relazione al rendiconto di gestione 2022: “L’organo di revisione ritiene insufficienti le attività poste in essere dall’ente in ordine al recupero dell’evasione tributaria, in quanto si rileva un’attività di accertamento poco incisiva. Risulta necessaria una incisiva attività di riscossione forzata sia in conto residui che in conto competenza. Si registra una reiterata bassa capacità di riscossione identificata nelle entrate del Titolo I e III, in particolar modo sui capitoli inerenti l’Imu, Tasi e Tari anni pregressi e Servizio Idrico. Pertanto, si suggerisce e raccomanda, al fine di migliorare la capacità di riscossione, di provvedere ad avviare le procedure di riscossione coattiva dei tributi, per i quali sono scaduti i termini di versamento e non ancora prescritti”.