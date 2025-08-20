Modica e il maltempo, pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per il ristoro dei danni

Attualità

Tutte le indicazioni per accedere alle risorse della protezione civile

Maria Monisteri Caschetto, sindaco di Modica, sottolinea che “è pubblicato sulla homepage del sito internet del Comune di Modica l’avviso pubblico che offre la possibilità di presentazione delle istanze per la ricognizione dei danni subiti a causa della tromba d’aria di sabato scorso, 16 agosto. Nelle prossime ore, la giunta municipale delibererà per presentare istanza alla Regione per la dichiarazione dello stato di calamità in seguito al grave evento atmosferico dello scorso fine settimana. In allegato, sono anche pubblicate le schede relative alla specifica dei danni subiti e nell’istanza è possibile inserire oltre ai danni alle strutture, anche quelli subiti da beni mobili”.