Modica e il mistero da risolvere legato alla morte della professoressa Bergamasco

Cronaca

La procura. ha disposto un accertamento tecnico irripetibile. L'esame autoptico fissato per domani

È un giallo che attende risposte quello della morte di Luigia “Gingina” Bergamasco (nella foto), l’81enne stimata professoressa modicana venuta a mancare lo scorso 14 luglio dopo un ricovero nel reparto di oncologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Sulla vicenda pende il forte sospetto di un drammatico errore nella somministrazione di farmaci, che potrebbe aver causato un avvelenamento da sovradosaggio.

La salma della donna è tuttora bloccata, su richiesta dell’avvocato Ignazio Galfo, che ha sollecitato l’esecuzione dell’autopsia. Il sostituto procuratore Santo Fornasier, che ha in carico il fascicolo, ha accolto la richiesta e ha disposto l’accertamento tecnico irripetibile, affidandolo ai dottori Francesco Coco e Paolo Tiralongo. L’incarico sarà conferito ufficialmente ai medici legali oggi alle 15,30, dopodiché potrà iniziare l’esame autoptico presso l’obitorio dell’ospedale “Paternò Arezzo” di Ragusa. Ci sarebbe un solo indagato.