Modica e il piano di regolamentazione delle antenne 5G

Le perplessità manifestate da Assoutenti: "Accelerare il percorso per arrivare al dunque"

Questa settimana, si è svolto l’incontro interlocutorio al Comune di Modica alla presenza del sindaco, Maria Monisteri, dell’assessore Tino Antoci, coadiuvati dal tecnico incaricato dal Comune, dott. Turco, per fare il punto della situazione in ordine al realizzando Piano di regolamentazione delle antenne 5G nel territorio comunale, anche alla luce dei recenti sviluppi nel corrente giudizio pendente presso il Tar di Catania incardinato dalla società installatrice contro il Comune. Presenti all’incontro i referenti dei comitati cittadini di quartiere con il supporto di Assoutenti provincia di Ragusa e la consigliera Rita Floridia.