Modica, è iniziato oggi il collegamento Interbus tra la città della Contea e l’Università Kore di Enna

Attualità

Il sindaco Monisteri illustra gli orari e le fermate del nuovo servizio

Iniziato oggi il collegamento Interbus tra la città d Modica e l’Università Kore di Enna. Il sindaco della città della Contea, Maria Monisteri, afferma: “E’ iniziato oggi il servizio di collegamento Interbus che permetterà anche ai nostri studenti universitari iscritti alla Kore, di raggiungere facilmente la sede di Enna. La linea riguarda la tratta Scicli-Modica-Enna Università Kore e si effettua dal lunedì al venerdì. Il pullman proveniente da Scicli, dove la partenza è prevista alle ore 5 del mattino, ha una prima fermata a Modica in via Sorda-Scicli, nel piazzale del supermercato Penny, alle ore 5.15 ed una seconda, alle ore 5.17, sulla Ss 115 nel piazzale del negozio UniEuro . Il viaggio da Enna è previsto alle 14.45. Con inizio la prossima domenica, 21 aprile, verrà inoltre istituita la corsa festiva con partenza da Scicli alle ore 15.30. La prima fermata a Modica è alle ore 15.45 in via Sorda-Scicli nel piazzale del supermercato Penny ; la seconda fermata, alle ore 15.47, sulla SS115 nel piazzale del negozio UniEuro . L’arrivo a Enna è previsto per le ore 18.30. Da Enna, la domenica, la partenza è prevista per le ore 11.45”.

