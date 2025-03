Modica e la bocciatura sui Temporary store, Confcommercio: “Noi basiti e inermi”

Attualità

La riflessione del presidente sezionale Giorgio Moncada dopo quanto accaduto l'altra sera in consiglio comunale

“Lunedì sera ho avuto il piacere, e forse dovrei dire anche il grande onere, di assistere in diretta al Consiglio comunale di Modica. Una serata intensa, densa di dibattiti accesi su due questioni di fondamentale importanza: i Temporary store e l’approvazione di una procedura di demolizione e ricostruzione. Ebbene, la maggioranza che sostiene l’amministrazione comunale ha incassato due sconfitte politiche. Può succedere, certo. Ma quello che è successo l’altra sera, soprattutto sulla questione Temporary store, non dovrebbe accadere mai”.