Modica e la chiesa di Barco, le celebrazioni con il vescovo Rumeo

Nel vivo i festeggiamenti. Ecco gli appuntamenti di sabato e domenica in occasione di Maria Santissima delle Grazie

Dopo che il corteo dei mezzi agricoli, una cinquantina quelli presenti, ha accompagnato, l’altra sera, la statua della Madonna dalla chiesa fino alla casa della famiglia Terranova e dopo la santa messa di ringraziamento che è stata presieduta dal vescovo di Noto, mons. Salvatore Rumeo (nella foto con il parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella), con la benedizione degli stessi mezzi agricoli, della terra e dei semi per la prossima semina, entra nel vivo la celebrazione in onore di Maria Santissima delle Grazie di contrada Barco a Modica. Ieri sera, la preghiera dei Primi Vespri nella solennità dell’Assunta e la benedizione eucaristica officiata dal parroco, il sacerdote Giorgio Cicciarella.